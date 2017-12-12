"Амкар" проведет матч с соперником ЦСКА по Лиге Европы

Во время зимней паузы "Амкар" проведет матч с "Црвеной Звездой", сообщается на официальном сайте клуба из Перми.

Игра состоится 31 января. Напомним, что сербы являются соперниками ЦСКА по Лиге Европы.

Также "Амкар" встретится с "Короной" (24 января), "Берое" (27 января), московским "Динамо" (7 февраля), "Будучностью" (11 января) и с "Астаной" из Казахстана (15 января).

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