"Амкар" расстался с легионером

Теги амкар

"Амкар" расстался с легионером"Амкар" на официальном сайте сообщил об уходе полузащитника Брауна Форбса.

26-летний футболист получил статус свободного агента и покинул клуб.

Форбс перешел в пермский клуб в сентябре 2017 года. На его счету 16 матчей за "Амкар", в которых забил 2 гола. 

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