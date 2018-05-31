"Амкар" расстался с легионером

"Амкар" на официальном сайте сообщил об уходе полузащитника Брауна Форбса.

26-летний футболист получил статус свободного агента и покинул клуб.

Форбс перешел в пермский клуб в сентябре 2017 года. На его счету 16 матчей за "Амкар", в которых забил 2 гола.

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