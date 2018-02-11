"Амкар" разгромил черногорского чемпиона

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"Амкар" разгромил черногорского чемпионаСегодня в контрольном матче пермский "Амкар" разгромил чемпиона Черногории "Будучность".

"Амкар" - "Будучность" - 3:0

Голы: Эззатоллахи, 32 - 1:0, Оланаре, 65 - 2:0, Гасилин, 77 - 3:0.

"Амкар" (стартовый состав): Нигматуллин, Милькович, Зайцев, Сиваков, Занев, Идову, Комолов, Эззатоллахи, Рязанцев, Оланаре, Гооге.

Напомним, Занев рассказал о своем сбывшемся пророчестве в отношении Селихова. | soccernews.ru

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