"Амкар" - "Рубин" - 0:3 (обзор)

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"Амкар" - "Рубин" - 0:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 26-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Рубином".

Не пропустите: "Рубин" в гостях разгромил "Амкар". | http://soccernews.ru

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2 Спартак Москва 25 50
3 Краснодар 26 47
4 Зенит Санкт-Петербург 25 45
5 ЦСКА Москва 24 44
6 Арсенал Тула 26 35
7 Уфа 25 34
8 Рубин 26 34
9 Урал 25 30
10 Динамо Москва 25 30
11 Ахмат 25 30
12 Амкар 25 28
13 Ростов 25 27
14 Анжи 26 24
15 Тосно 26 24
16 СКА Хабаровск 25 13
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