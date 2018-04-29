"Амкар" – "Спартак" - 0:2 (обзор)

Теги амкарспартак москва

"Амкар" – "Спартак" - 0:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 28-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Спартаком" (0:2).

Видео: "Амкар" – "Спартак".

Не пропустите: "Спартак" прервал серию неудач, обыграв "Амкар". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 27 57
2 Спартак Москва 28 53
3 ЦСКА Москва 28 52
4 Зенит Санкт-Петербург 28 50
5 Краснодар 27 47
6 Арсенал Тула 28 39
7 Уфа 27 36
8 Урал 27 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 27 34
11 Ростов 28 34
12 Динамо Москва 27 33
13 Амкар 28 31
14 Анжи 28 24
15 Тосно 28 24
16 СКА Хабаровск 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов