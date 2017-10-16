"Амкар" сыграл вничью с "Тосно"
В заключительном матче 13-го тура Премьер-Лиги пермский "Амкар" на своем поле сыграл в "сухую" ничью с "Тосно".
"Амкар" - "Тосно" - 0:0
"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Конде, Белоруков, Идову, Сиваков, Баланович, Эзатолахи, Гол (Бодул, 77), Комолов (Гащенков, 89), Прокофьев (Костюков, 66).
"Тосно": Юрченко, Кутин, Буйволов, Дугалич, Чернов, Мирзов (Казаев, 89), Карницкий, Полетанович, Роша, Заболотный (Мелкадзе, 71), Марков (Труич, 82).
Напомним, вчера "Арсенал" обыграл "Зенит". | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|13
|28
|2
|Локомотив Москва
|13
|26
|3
|ЦСКА Москва
|13
|24
|4
|Краснодар
|13
|21
|5
|Спартак Москва
|13
|20
|6
|Урал
|13
|19
|7
|Уфа
|13
|17
|8
|Арсенал Тула
|13
|17
|9
|Ахмат
|13
|17
|10
|Рубин
|13
|17
|11
|Ростов
|13
|16
|12
|Амкар
|13
|15
|13
|Динамо Москва
|13
|13
|14
|Тосно
|13
|13
|15
|СКА Хабаровск
|13
|11
|16
|Анжи
|13
|9