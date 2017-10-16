"Амкар" сыграл вничью с "Тосно"

В заключительном матче 13-го тура Премьер-Лиги пермский "Амкар" на своем поле сыграл в "сухую" ничью с "Тосно".

"Амкар" - "Тосно" - 0:0

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Конде, Белоруков, Идову, Сиваков, Баланович, Эзатолахи, Гол (Бодул, 77), Комолов (Гащенков, 89), Прокофьев (Костюков, 66).

"Тосно": Юрченко, Кутин, Буйволов, Дугалич, Чернов, Мирзов (Казаев, 89), Карницкий, Полетанович, Роша, Заболотный (Мелкадзе, 71), Марков (Труич, 82).

Напомним, вчера "Арсенал" обыграл "Зенит". | soccernews.ru