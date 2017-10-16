"Амкар" - "Тосно" - 0:0 (обзор)

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"Амкар" - "Тосно" - 0:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 13-го тура Премьер-Лиги, в котором пермский "Амкар" дома поделил очки с "Тосно".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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1 Зенит Санкт-Петербург 13 28
2 Локомотив Москва 13 26
3 ЦСКА Москва 13 24
4 Краснодар 13 21
5 Спартак Москва 13 20
6 Урал 13 19
7 Уфа 13 17
8 Арсенал Тула 13 17
9 Ахмат 13 17
10 Рубин 13 17
11 Ростов 13 16
12 Амкар 13 15
13 Динамо Москва 13 13
14 Тосно 13 13
15 СКА Хабаровск 13 11
16 Анжи 13 9
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