"Амкар" - "Урал" - 1:1 (обзор)

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"Амкар" - "Урал" - 1:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата России между "Амкаром" и "Уралом".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 15 32
2 Зенит Санкт-Петербург 15 29
3 ЦСКА Москва 15 25
4 Краснодар 15 24
5 Урал 15 23
6 Спартак Москва 15 22
7 Арсенал Тула 15 20
8 Рубин 14 18
9 Ростов 15 18
10 Уфа 14 18
11 Тосно 15 17
12 Ахмат 14 17
13 Амкар 15 17
14 Динамо Москва 15 14
15 СКА Хабаровск 15 12
16 Анжи 14 12
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