"Амкар" уступает в контрольном матче, "Ростов" играет вничью
Сегодня в контрольных матчах пермский "Амкар" уступил батумскому "Динамо", а "Ростов" сыграл вничью с норвежским "Тромсе".
"Динамо" (Батуми) - "Амкар" - 1:0
Гол: ?, 64 - 1:0.
"Амкар" (стартовый состав): Хомич, Милькович, Конде, Огуде, Мельников, Гащенков, Эззатоллахи, Шаваев, Рязанцев, Баланович, Гооге.
"Тромсе" - "Ростов" - 2:2
Голы: Педерсен, 42 - 1:0, Вебер, 67 - 1:1, Бакенга, 73 - 2:1 (пенальти), Вебер, 83 - 2:2.
"Ростов" (стартовый состав): Абаев, Калачев, Христис, Сигурдссон, Ингасон, Байрамян, Майер, Гулиев, Вебер, Ионов, Дядюн.
Удаление: ?, 90+2 ("Тромсе").
Напомним, ранее "Уфа" обыграла "Вентспилс". | soccernews.ru
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