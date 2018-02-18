"Амкар" уступает в контрольном матче, "Ростов" играет вничью

Сегодня в контрольных матчах пермский "Амкар" уступил батумскому "Динамо", а "Ростов" сыграл вничью с норвежским "Тромсе".

"Динамо" (Батуми) - "Амкар" - 1:0

Гол: ?, 64 - 1:0.

"Амкар" (стартовый состав): Хомич, Милькович, Конде, Огуде, Мельников, Гащенков, Эззатоллахи, Шаваев, Рязанцев, Баланович, Гооге.

"Тромсе" - "Ростов" - 2:2

Голы: Педерсен, 42 - 1:0, Вебер, 67 - 1:1, Бакенга, 73 - 2:1 (пенальти), Вебер, 83 - 2:2.

"Ростов" (стартовый состав): Абаев, Калачев, Христис, Сигурдссон, Ингасон, Байрамян, Майер, Гулиев, Вебер, Ионов, Дядюн.

Удаление: ?, 90+2 ("Тромсе").

Напомним, ранее "Уфа" обыграла "Вентспилс". | soccernews.ru