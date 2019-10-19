"Амкар" восстановил доступ к аккаунту после появления эротической рекламы

"Амкар" восстановил доступ к своему аккаунту в твиттере, которые вчера, 18 октября, был взломан.



Напомним, в профиле клуба появилась реклама эротического содержания.





"Аккуант был взломан, доступ восстановлен. Мы снова с вами! Ну если не считать конечно того факта, что мы больше года как расформированы", - написали в твиттере клуба.

Аккуант был взломан, доступ восстановлен. Мы снова с вами! Ну если не считать конечно того факта, что мы больше года как расформированы pic.twitter.com/lLG42rcoz4 — ФК "Амкар" (@fc_amkar) 18 октября 2019 г.

Напомним, летом 2018 года "Амкар" прекратил свое существование.

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