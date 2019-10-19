"Амкар" восстановил доступ к аккаунту после появления эротической рекламы

1 Теги амкар

"Амкар" восстановил доступ к аккаунту после появления эротической рекламы

"Амкар" восстановил доступ к своему аккаунту в твиттере, которые вчера, 18 октября, был взломан.

Напомним, в профиле клуба появилась реклама эротического содержания.


"Аккуант был взломан, доступ восстановлен. Мы снова с вами! Ну если не считать конечно того факта, что мы больше года как расформированы", - написали в твиттере клуба.

Напомним, летом 2018 года "Амкар" прекратил свое существование.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

У вас тут тоже полно эротической рекламы!Не заметно что ли?

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