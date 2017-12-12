Амор: "Барселона" готова укрепить свой состав"

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Амор: "Барселона" готова укрепить свой состав"Один из директоров каталонской "Барселоны" Гильермо Амор высказался о предстоящей трансферной кампании своего клуба.

"Команда хорошо играет и добивается хороших результатов. Мы все еще не проигрывали. Вальверде уже сказал, что будет приветствовать усиление проблемных позиций. Как и любой хороший клуб, если мы будем иметь возможность укрепить свой состав, мы это сделаем. Однако это не значит, что мы собираемся сделать это прямо завтра", - цитирует Амора le10sport.

Напомним, "Барселона" интересуется хавбеком "Лацио". | soccernews.ru

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