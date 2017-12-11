Амор: "Барселона" подойдёт к игре с "Челси" с оптимизмом и уверенностью в себе"

Директор "Барселоны" по внутриклубным отношениям Гильермо Амор высказался насчёт итогов жеребьёвки 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Напомним, что "сине-гранатовым" в соперники достался лондонский "Челси".

"Мы знали, что был большой шанс, что нам достанется "Челси". Так и произошло. Ну что, добро пожаловать. Если ты хочешь выиграть трофей, нужно обыгрывать любого соперника. Это будет отличное противостояние в плей-офф. Мы подойдём к игре с оптимизмом, уверенностью в себе и большим желанием пройти дальше" - цитирует Амора официальный сайт УЕФА.

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