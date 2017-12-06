Амор: "Барселона" рассчитывает на Маскерано"



Директор "Барселоны" по внутриклубным отношениям Гильермо Амор заявил, что клуб не хочет расставаться с аргентинским защитником Хавьером Маскерано.

"Барселона" рассчитывает на Маскерано. Такова позиция клуба. Он является нашим игроком и дал клубу очень многое. Хавьер продолжает оставаться игроком "Барселоны", - приводит слова Амора Diario Sport.

Ранее сообщалось, что 33-летний Маскерано потребовал от руководства клуба отпустить его в зимнее трансферное окно.

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