Амор прокомментировал ситуацию с будущим Маскерано

Директор каталонской "Барселоны" по внутриклубным отношениям Гильермо Амор прокомментировал ситуацию с будущим защитника своей команды Хавьера Маскерано.

" Ясность по будущему Маскерано наступит уже скоро. Оно будет зависеть от переходов и от того, как все будет развиваться на трансферном рынке. Маскерано - капитан и победитель, он очень важен для нас - когда он играет и когда он не играет, когда получает травму или когда остается на скамейке запасных ", - цитирует Амора le10sport.

Напомним, "Барселона" определилась с ценой на Маскерано. | soccernews.ru