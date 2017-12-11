Амор прокомментировал ситуацию с будущим Маскерано

Теги барселонахавьер маскерано

Амор прокомментировал ситуацию с будущим МаскераноДиректор каталонской "Барселоны" по внутриклубным отношениям Гильермо Амор прокомментировал ситуацию с будущим защитника своей команды Хавьера Маскерано.

"Ясность по будущему Маскерано наступит уже скоро. Оно будет зависеть от переходов и от того, как все будет развиваться на трансферном рынке. Маскерано - капитан и победитель, он очень важен для нас - когда он играет и когда он не играет, когда получает травму или когда остается на скамейке запасных", - цитирует Амора le10sport.

Напомним, "Барселона" определилась с ценой на Маскерано. | soccernews.ru

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