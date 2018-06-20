Амрабат: "Арбитр матча Португалия – Марокко просил у Роналду футболку"



Нападающий сборной Марокко Нордин Амрабат подверг критике судью Марк Гейгер, который работал на матче второго тура группового раунда Чемпионата Мира-2018 с Португалией (0:1).

"Не знаю, к чему привык арбитр, но он был очень впечатлен игрой Роналду. В первом тайме я слышал от Пепе, что судья попросил у Роналду футболку. Но это же Чемпионат Мира, а не цирк какой-то", – приводит слова Амрабата Givemesport.

Стоит отметить, что недовольство судейством также выразил и наставник марокканцев Эрве Ренар.

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