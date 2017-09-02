Амрабат стал игроком "Леганеса"

"Уотфорд" в своём официальном твиттере подтвердил переход полузащитника Нордина Амрабата в "Леганес".

Испанский клуб арендовал 30-летнего марокканца до завершения сезона 2017/18. Другие детали трансфера пока неизвестны.

Амрабат выступает за "Уотфорд" с 2016 года, сыграл 48 матчей и сделал 3 результативных передачи.

Не пропустите: "Хетафе" арендовал хавбека "Суонси". | http://soccernews.ru