Амрабат стал игроком "Леганеса"

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Амрабат стал игроком "Леганеса"

"Уотфорд" в своём официальном твиттере подтвердил переход полузащитника Нордина Амрабата в "Леганес".

Испанский клуб арендовал 30-летнего марокканца до завершения сезона 2017/18. Другие детали трансфера пока неизвестны.

Амрабат выступает за "Уотфорд" с 2016 года, сыграл 48 матчей и сделал 3 результативных передачи.

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