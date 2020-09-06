Ан. Миранчук высказался о двух пропущенных мячах в матче сборной России с Венгрией

Полузащитник сборной России Антон Миранчук высказался по поводу победного матча над командой Венгрии (3:2) в матче Лиги наций.

Футболист открыл счет в игре на 15-й минуте.

"В голевом моменте была хорошая комбинация, Зобнин вел игрока, дал Кузяеву пас в свободную зону, и я Далеру кричал, что можно сразу стрелять, он это сделал, и я удачно исполнил момент.

Посвящаю забитый мяч всей моей семье, брату, друзьям, всем, кто поддерживал меня. Рад, что победили, а я забил свой гол.

Начали пропускать, был переходный момент, где могли забить еще один, наоборот пропустили. Такое бывает, теряешь концентрацию, когда ведешь в счете, а соперника нужно дожимать. Психологический момент. Думаю, мы сделаем выводы и исправимся", - цитирует Миранчука "Матч ТВ".

Для сборной России эта победа стала второй подряд в текущем розыгрыше Лиги наций.

А еще: Сборная Россия выиграла 10 из 11 последних матчей с общим счетом 38:8| http://soccernews.ru