Ан. Миранчук высказался о двух пропущенных мячах в матче сборной России с Венгрией

Теги россияантон миранчук

Ан. Миранчук высказался о двух пропущенных мячах в матче сборной России с Венгрией

Полузащитник сборной России Антон Миранчук высказался по поводу победного матча над командой Венгрии (3:2) в матче Лиги наций.

Футболист открыл счет в игре на 15-й минуте.

"В голевом моменте была хорошая комбинация, Зобнин вел игрока, дал Кузяеву пас в свободную зону, и я Далеру кричал, что можно сразу стрелять, он это сделал, и я удачно исполнил момент.

Посвящаю забитый мяч всей моей семье, брату, друзьям, всем, кто поддерживал меня. Рад, что победили, а я забил свой гол.

Начали пропускать, был переходный момент, где могли забить еще один, наоборот пропустили. Такое бывает, теряешь концентрацию, когда ведешь в счете, а соперника нужно дожимать. Психологический момент. Думаю, мы сделаем выводы и исправимся", - цитирует Миранчука "Матч ТВ".

Для сборной России эта победа стала второй подряд в текущем розыгрыше Лиги наций.

А еще: Сборная Россия выиграла 10 из 11 последних матчей с общим счетом 38:8| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Федун высказался о работе Черчесова в матче сборной России с Венгрией

Федун высказался о работе Черчесова в матче сборной России с Венгрией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов