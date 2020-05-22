Ананидзе близок к переходу в тбилисское "Динамо"

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Ананидзе близок к переходу в тбилисское "Динамо"

Полузащитник кипрского "Анортосиса" Джано Ананидзе рассматривает возможность трансфера в тбилисское "Динамо".

Сообщается, что переговоры 27-летнего футболиста с "Динамо" из Батуми сорвались, поэтому он переключился на вариант со столичным клубом.

31 мая грузинский хавбек станет свободным агентом и сможет перейти в другую команду бесплатно.

Ананидзе наиболее известен по выступлениям за московский "Спартак", который он покинул в январе этого года.

Не пропустите: Ананидзе назвал европейский клуб, в котором заиграл бы Джикия. | http://soccernews.ru
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