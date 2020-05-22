Ананидзе близок к переходу в тбилисское "Динамо"
Полузащитник кипрского "Анортосиса" Джано Ананидзе рассматривает возможность трансфера в тбилисское "Динамо".
Сообщается, что переговоры 27-летнего футболиста с "Динамо" из Батуми сорвались, поэтому он переключился на вариант со столичным клубом.
31 мая грузинский хавбек станет свободным агентом и сможет перейти в другую команду бесплатно.
Ананидзе наиболее известен по выступлениям за московский "Спартак", который он покинул в январе этого года.
Не пропустите: Ананидзе назвал европейский клуб, в котором заиграл бы Джикия. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Тбилиси
|36
|75
|2
|Динамо Батуми
|36
|70
|3
|Saburtalo
|36
|70
|4
|Локомотиви Тбилиси
|36
|55
|5
|Чихура Сачхере
|36
|47
|6
|Торпедо Кутаиси
|36
|44
|7
|Дила Гори
|36
|43
|8
|Rustavi
|36
|38
|9
|Сиони
|36
|38
|10
|ВИТ Джорджия
|36
|20