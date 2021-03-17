Ананидзе хочет перейти в "Реал"

Полузащитник сборной Грузии Джано Ананидзе в шутку заявил, что он готов перейти в мадридский "Реал".

"Были предложения из Турции, Казахстана, Эмираты звонили на днях. Но не хочу пока никуда ехать, так как формы нет, разобранный. Надо пройти полноценный сбор, включиться в ритм и играть. Поэтому сейчас я в Батуми. Был бы не против здесь остаться. Мне бы этого хотелось. Одно дело просто тренироваться, другое полноценный контракт. Хочу, чтобы это побыстрее случилось, чтобы я был сконцентрирован только на футболе. Хочется играть. Так что я удовольствием останусь здесь, если, конечно, мне завтра из мадридского "Реала" не позвонят", - приводит слова Ананидзе "Чемпионат".

28-летний Ананидзе в настоящее время является свободным агентом. Ранее он выступал за "Спартак", "Ростов", "Крылья Советов", "Анортосис" и "Ротор". За сборную Грузии сыграл 45 матчей и забил семь мячей.

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