Ананидзе хочет перейти в "Реал"
Полузащитник сборной Грузии Джано Ананидзе в шутку заявил, что он готов перейти в мадридский "Реал".
"Были предложения из Турции, Казахстана, Эмираты звонили на днях. Но не хочу пока никуда ехать, так как формы нет, разобранный. Надо пройти полноценный сбор, включиться в ритм и играть. Поэтому сейчас я в Батуми. Был бы не против здесь остаться. Мне бы этого хотелось. Одно дело просто тренироваться, другое полноценный контракт. Хочу, чтобы это побыстрее случилось, чтобы я был сконцентрирован только на футболе. Хочется играть. Так что я удовольствием останусь здесь, если, конечно, мне завтра из мадридского "Реала" не позвонят", - приводит слова Ананидзе "Чемпионат".
28-летний Ананидзе в настоящее время является свободным агентом. Ранее он выступал за "Спартак", "Ростов", "Крылья Советов", "Анортосис" и "Ротор". За сборную Грузии сыграл 45 матчей и забил семь мячей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14