Ананидзе и Гулиев близки к уходу из "Спартака"

Во время зимнего трансферного окна московский "Спартак" могут покинуть два полузащитника.

Как сообщают российские СМИ, близки к уходу из столичного клуба Аяз Гулиев и Джано Ананидзе.

"Красно-белые" намерены найти новые команды для обоих хавбеков, поскольку они не входят в планы тренерского штаба.

В текущем сезоне Гулиев сыграл за "Спартак" 15 матчей. В активе Ананидзе 10 игр.

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