Ананидзе и Кутепов работали в общей группе "Спартака"

Игроки "Спартака" Джано Ананидзе и Илья Кутепов восстановились после травм и готовы играть в следующем матче команды.

24 ноября состоится матч 17-го тура чемпионата России "Урал" - "Спартак". Начало игры - 14:00 (мск).

"Спартак" занимает 6 место турнирной таблице РПЛ, набрав 21 балл.

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