Ананидзе и Кутепов работали в общей группе "Спартака"
Игроки "Спартака" Джано Ананидзе и Илья Кутепов восстановились после травм и готовы играть в следующем матче команды.
24 ноября состоится матч 17-го тура чемпионата России "Урал" - "Спартак". Начало игры - 14:00 (мск).
"Спартак" занимает 6 место турнирной таблице РПЛ, набрав 21 балл.
А еще: Дриусси: "Немного скучаю по игре в атаке. Не особо люблю играть ни слева, ни справа"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|16
|31
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13