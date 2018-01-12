Ананидзе и Тимофеев приступили к индивидуальным тренировкам

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Ананидзе и Тимофеев приступили к индивидуальным тренировкам

"Спартак" продолжает учебно-тренировочный сбор в Дубае, сообщает официальный сайт клуба.

Восстанавливающиеся после травм полузащитники Джано Ананидзе и Артем Тимофеев сегодня занимались по индивидуальной программе. 

Напомним, что 25-летний Ананидзе перенес операцию на голеностопе, а у 24-летнего Тимофеева был разрыв связок колена.

Ожидается, что оба игрока вернутся в строй в конце февраля.

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