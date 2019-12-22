Ананидзе может перебраться в Турцию
Хавбек "Спартака" Джано Ананидзе близок к переезду в Турцию.
Сообщается, что 27-летний футболист отправится в аренду в один из клубов середины таблицы турецкого чемпионата. Сделка может состояться в ближайшие дни.
"Спартак" подписал Ананидзе в 2009 году. Его контракт с клубом истекает в 2021 году.
В этом сезоне Ананидзе принял участие в 10 матчах, однако результативными действиями не отличился.
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|Команда
|М
|О
|1
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|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
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|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
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|15
|Крылья Советов
|19
|18
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|Сочи
|18
|15