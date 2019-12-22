Ананидзе может перебраться в Турцию

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Ананидзе может перебраться в Турцию

Хавбек "Спартака" Джано Ананидзе близок к переезду в Турцию.

Сообщается, что 27-летний футболист отправится в аренду в один из клубов середины таблицы турецкого чемпионата. Сделка может состояться в ближайшие дни.

"Спартак" подписал Ананидзе в 2009 году. Его контракт с клубом истекает в 2021 году.

В этом сезоне Ананидзе принял участие в 10 матчах, однако результативными действиями не отличился.

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