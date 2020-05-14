Ананидзе может продолжить карьеру в Грузии
Хавбек "Анортосиса" Джано Ананидзе может перебраться в Грузию.
По сведениям журналиста Сергея Егорова, новым клубом 27-летнего грузина может стать батумское "Динамо".
Соглашение футболиста с клубом истекает в этом месяце. За "Анортосис" он провел 6 матчей.
Ананидзе известен по своим выступлениям за "Спартак", в котором он играл с 2009 по 2019 год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Тбилиси
|36
|75
|2
|Динамо Батуми
|36
|70
|3
|Saburtalo
|36
|70
|4
|Локомотиви Тбилиси
|36
|55
|5
|Чихура Сачхере
|36
|47
|6
|Торпедо Кутаиси
|36
|44
|7
|Дила Гори
|36
|43
|8
|Rustavi
|36
|38
|9
|Сиони
|36
|38
|10
|ВИТ Джорджия
|36
|20