Ананидзе может продолжить карьеру в Грузии

Хавбек "Анортосиса" Джано Ананидзе может перебраться в Грузию.

По сведениям журналиста Сергея Егорова, новым клубом 27-летнего грузина может стать батумское "Динамо".

Соглашение футболиста с клубом истекает в этом месяце. За "Анортосис" он провел 6 матчей.

Ананидзе известен по своим выступлениям за "Спартак", в котором он играл с 2009 по 2019 год.

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