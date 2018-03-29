Ананидзе: "Надеюсь, что на реабилитацию уйдёт не очень много времени"

Полузащитник московского "Спартака" Жано Ананидзе высказался после перенесённой операции на колене.

"Надеюсь, что на реабилитацию уйдёт не очень много времени. Я всегда ощущал поддержку и очень ценю это. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня в эти дни и делил со мной эту боль" - написал 25-летний грузин в своём инстаграме.

Напомним, что Ананидзе сделали пластику передней крестообразной связки правого коленного сустава. Сроки восстановления составят около шести месяцев. | http://soccernews.ru