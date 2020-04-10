Ананидзе назвал европейский клуб, в котором заиграл бы Джикия
Бывший хавбек московского "Спартака" Джано Ананидзе считает, что его экс-одноклубник капитан "красно-белых" Георгий Джикия мог бы заиграть в Европе.
"Он сильнейший игрок. Его главный плюс в характере, он очень спортивный. В жизни Джикия добрее, чем на поле. Он хотел с первой тренировки доказать, что он лучший. У него это получилось. Да, я его встретил, рассказал, подсказал, но я не играл вместо него в футбол, он доказал всё сам. Он заслуживает ещё больше. Джикия может играть в одном из топ-5 чемпионатов, минимум в средней команде Англии, Испании. Да даже в такой команде, как "Наполи". Я ему желаю успехов, удачи, всегда с ним на связи", - сказал грузин.
Напомним, что сам Ананидзе минувшей зимой покинул "Спартак" и заключил контракт с кипрским "Анортосисом".
26-летний Джикия в текущем сезоне сыграл за "народную команду" 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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