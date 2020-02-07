Ананидзе назвал главные моменты своей карьеры в "Спартаке"

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Ананидзе назвал главные моменты своей карьеры в "Спартаке"

Бывший полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе рассказал, какие моменты его периода карьеры в московском клубе были наиболее значимыми.

"Во-первых, дебют в Кубке России против "Краснодара" - в этом матче я забил гол. После этого и в чемпионате у меня пошло, стал забивать. Это были одни из самых счастливых дней в моей жизни. Понятно, в памяти навсегда останется долгожданное чемпионство. Что ещё? Я приобрёл много друзей, хороших знакомых. В Тарасовку я приходил, как в родной дом. Первые пять лет я вообще жил на базе, только потом снял квартиру", - сказал хавбек.

Напомним, что 21 января "Спартак" объявил о расторжении контракта с Ананидзе, а на следующий день футболист заключил соглашение с кипрским "Анортосисом".

27-летний грузин является воспитанником "красно-белых", за основу дебютировал в июле 2009 года, сыграл 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 ассистов. Сдавался в аренду "Ростову" и "Крыльям Советов".

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