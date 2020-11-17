Ананидзе назвал Мурата Якина самым слабым тренером "Спартака"

Экс-игрок "Спартака" Джано Ананидзе заявил, что Мурат Якин самый слабый тренер, под руководством которого он играл в московской команде.

"Полностью согласен с Широковым. Якин - самый слабый тренер в "Спартаке", который был при мне. С Якином вообще никто не ладил. Если бы он делал что-то правильное, про него футболисты ничего плохого бы не говорили, верно?" - цитирует Ананидзе "СЭ".

"Спартак" после 14 туров РПЛ занимает 3 место в турнирной таблице.

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