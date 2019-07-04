Ананидзе: "Не помню таких нагрузок в "Спартаке"



Грузинский полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе заявил, что первый предсезонный сбор клуба в Австрии ознаменовался серьезными физическими нагрузками.

"Первая часть сборов была очень тяжелой, мы много бегали. Сейчас уже больше работаем с мячом. Нагрузки высокие и интенсивные, но все нормально. Рабочий настрой, входим в форму. Готовы еще не на сто процентов, но у нас еще есть 10 дней до старта сезона.

Нагрузки очень высокие. Сколько играю в "Спартаке", таких нагрузок не помню", - приводят слова Ананидзе российские СМИ.

26-летний Ананидзе является воспитанником "Спартака" и выступает за клуб с 2009 года. Всего за "красно-белых" он провел 136 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 16 результативных передач. Во второй половине минувшего сезоне хавбек выступал за "Крылья Советов" на правах аренды. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2021 года.

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