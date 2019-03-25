Ананидзе: "Не считаю себе героем"

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Ананидзе: "Не считаю себе героем"

Хавбек "Крыльев Советов" и сборной Грузии Джано Ананидзе прокомментировал инцидент в матче квалификации Евро-2020 против Швейцарии, в котором он спас жизнь защитнику соперника Фабиану Шеру.

"Не считаю себя героем. Случилась такая ситуация, я просто был рядом и помог человеку, думаю, что на моём месте любой бы поступил так же. Я увидел, что Шер и наш игрок столкнулись, после чего швейцарец неудачно упал. Я уже убегал, но заметил это и решил, что нужно ему помочь. Разжал ему рот, чтобы он не прикусил язык, а дальше уже подоспели медики", - сказал Ананидзе.

Британский таблоид The Sun назвал игрока "Крыльев Советов" грузинским героем.

Сам Ананидзе получил травму и пропустит ближайший матч своей национальной сборной против Ирландии.

Не пропустите: Швейцария победила Грузию в матче квалификации Евро-2020. | http://soccernews.ru

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