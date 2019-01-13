Ананидзе не сможет сыграть против "Спартака"

Теги крылья советовспартак москваджано ананидзе

Ананидзе не сможет сыграть против "Спартака"

Директор "Крыльев Советов" по развитию Александр Шикунов заявил, что новичок команды Джано Ананидзе не сможет участвовать в матче против "Спартака". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Игрок принадлежит московскому клубу, а по условиям арендного соглашения он не имеет права на участие в игре с красно-белыми.

"Нет, Джано, не сможет сыграть со "Спартаком" по условиям аренды", - сказал Шикунов. 

Матч между "Крыльями Советов" и "Спартаком" состоится 19 мая в 29-м туре РПЛ.

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