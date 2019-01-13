Ананидзе не сможет сыграть против "Спартака"

Директор "Крыльев Советов" по развитию Александр Шикунов заявил, что новичок команды Джано Ананидзе не сможет участвовать в матче против "Спартака". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Игрок принадлежит московскому клубу, а по условиям арендного соглашения он не имеет права на участие в игре с красно-белыми.

"Нет, Джано, не сможет сыграть со "Спартаком" по условиям аренды", - сказал Шикунов.

Матч между "Крыльями Советов" и "Спартаком" состоится 19 мая в 29-м туре РПЛ.

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