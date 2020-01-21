Ананидзе обратился с прощальным письмом к болельщикам "Спартака"
Грузинский полузащитник Джано Ананидзе попрощался с болельщиками московского "Спартака".
"Сегодня мы с футбольным клубом "Спартак" (Москва) по обоюдному согласию расторгли трудовое соглашение. Мы сошлись во мнении, что в данной ситуации это самое правильное решение. Безумно рад, что 11 лет назад мои пути пересеклись с таким великим клубом, как "Спартак"! За эти годы в моей жизни и футбольной карьере были светлые и черные полосы. Но "Спартак" стал для меня родным домом, и именно здесь я ощущал поддержку в самые трудные дни невзгод и испытаний. Эта поддержка неизменно исходила от руководства клуба и прежде всего от его главы Леонида Арнольдовича Федуна, за что ему очень благодарен!
Хочу также сказать спасибо всем тем, кто окружал меня на протяжении этих 11 лет: игрокам, тренерам, медицинскому и техническому персоналу, работникам базы в Тарасовке. Это было счастливое футбольное время. Ведь далеко не каждому дано защищать цвета такого большого клуба, как "Спартак"! И вместе с тем ощущать горячую поддержку верных и преданных спартаковских болельщиков, за что я им тоже очень признателен! Да, наши пути разошлись. Но как бы ни сложилась моя судьба, "Спартак" навсегда останется в моем сердце!" – написал футболист в своем Instagram.
27-летний Ананидзе является воспитанником "Спартака" и выступал за клуб с 2009 года. Всего он провел за "красно-белых" 146 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 17 результативных передач. В составе московского клуба хавбек становился чемпионом России и обладателем Кубка страны. Грузинский полузащитник сдавался в аренду "Крыльям Советов" и "Ростову", с которым он выиграл Кубок России.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15