Ананидзе объяснил свою жесткую реакцию на слухи о завершении карьеры

Полузащитник сборной Грузии Джано Ананидзе рассказал, почему он опубликовал эмодзи со средним пальцем в ответ на новость о завершении его карьеры.

"Вчера сидел дома и смотрел матч Грузия – Армения, и после матча мне скинули эту новость. Что я могу сказать? Я не люблю, когда появляется неправильная информация про меня, и поэтому я решил опубликовать пост с опровержением. Это моя реакция на ложь, люди, не узнав про мое самочувствие, решили написать про меня такую фигню", - приводит слова Ананидзе Sport24.

28-летний Ананидзе в настоящее время является свободным агентом. Его последним клубом был "Ротор", за который он не провел ни одного матча. Ранее хавбек выступал за "Спартак", "Ростов", "Крылья Советов" и "Анортосис". За сборную Грузии сыграл 47 матчей и забил семь голов.

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