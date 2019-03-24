Ананидзе оказал помощь потерявшему сознание игроку Швейцарии

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Ананидзе оказал помощь потерявшему сознание игроку Швейцарии

Хавбек сборной Грузии Джано Ананидзе оказал помощь Фабиану Шеру во время матча с Швейцарией.

Как сообщает The Sun Football, Шер в единоборстве ударился головами с Джемалом Табидзе и потерял сознание.

Оказалось, что у Шера запал язык, а Ананидзе успел среагировать и достал его язык до прибытия докторов.

Напомним, что матч завершился победой Швейцарии со счетом 2:0.

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