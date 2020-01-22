Ананидзе определился с новым клубом
Бывший полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе прибыл на Кипр, чтобы подписать контракт с "Анортосисом", сообщает Metaratings.
По сведениям источника, футболиста привлек тот факт, что кипрский клуб тренирует бывший наставник сборной Грузии Темури Кецбая.
Напомним, что Ананидзе покинул "Спартак" после 11 лет выступлений за московский клуб. Хавбек получил статус свободного агента и может перейти в новый клуб бесплатно.
27-летний футболист провел за сборную Грузии 45 матчей и забил семь голов.
Не пропустите: Ананидзе обратился с прощальным письмом к болельщикам "Спартака". | http://soccernews.ru
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