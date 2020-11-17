Ананидзе отреагировал на интимное видео с участием Дзюбы

Бывший полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе поделился мнением о скандальном видео с участием нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, который мастурбировал на камеру.

"Посмотрел 10 секунд, что слили в интернет, и все. Конечно, я ему сразу же написал, поддержал. Сказал, чтобы он не переживал, что в этой жизни все бывает. Попросил быть аккуратнее и продолжать играть в том же духе и доказывать все на футбольном поле. Это его личная жизнь", - приводит слова Ананидзе Sport24.

Стоит отметить, что Артем с 2012 женат на Кристине. У них есть двое сыновей - Никита (родился 24 апреля 2013 года), Максим (25 февраля 2016 года). В 2015 году форвард был замечен в компании с телеведущей Марией Орзул.

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