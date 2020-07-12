Ананидзе отреагировал на скандальный переход грузинского топ-баскетболиста в ЦСКА
Бывший футболист московского "Спартака" Джано Ананидзе, выступающий за кипрский "Анортосис", прокомментировал переход грузинского баскетболиста Торнике Шенгелии из испанской "Басконии" в московский ЦСКА.
После перехода баскетболист подвергся сильной критике со стороны грузинской стороны, в том числе и президента страны Саломе Зурабишвили.
"Я хочу поддержать Шенгелию, чей переход в ЦСКА подвергся сильной критике. Я много лет выступал за "Спартак", который является одним из сильнейших российских клубов. Кроме завоевания трофеев, я стремился поднимать грузинский флаг и делал это при каждом удобном случае. Уверен, что Шенгелия поступит так же. Торнике является примером для многих своих соотечественников. Он - настоящий профессионал и патриот своей страны. Я поздравляю его с переходом в ЦСКА. Уверен, что он станет лидером команды", - приводит слова Ананидзе Fanebi.com.
ЦСКА является сильнейшим клубом Европы. В сезоне-2018/2019 "армейцы" стали победителями Евролиги. В нынешнем сезоне турнир был завершен досрочно без победителя из-за угрозы распространения коронавируса.
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