Ананидзе перенес операцию на голеностопе

Армянский полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностировано серьезное повреждение левого голеностопного сустава. Хавбек успешно перенес операцию. Сроки его восстановления не разглашаются.

В этом сезоне 25-летний Ананидзе провел за "Спартак" 7 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

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