Ананидзе покинет "Ротор" из-за повреждения
Хавбек Джано Ананидзе разорвет соглашение с "Ротором", сообщает "Чемпионат".
По информации источника, футболист покинет клуб из-за повреждения, которое не позволит ему играть в ближайшее время.
"Ротор" подписал Ананидзе в прошлом месяце. Контракт футболиста действовал до следующего лета.
Напомним, что до "Ротора" Ананидзе выступал за кипрский "Анортосис".
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