Ананидзе покинет "Ротор" из-за повреждения

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Ананидзе покинет "Ротор" из-за повреждения

Хавбек Джано Ананидзе разорвет соглашение с "Ротором", сообщает "Чемпионат".

По информации источника, футболист покинет клуб из-за повреждения, которое не позволит ему играть в ближайшее время.

"Ротор" подписал Ананидзе в прошлом месяце. Контракт футболиста действовал до следующего лета.

Напомним, что до "Ротора" Ананидзе выступал за кипрский "Анортосис".

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