Ананидзе покинул "Анортосис"

Бывший полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе больше не является игроком "Анортосиса".

В интервью Sport24 футболист подтвердил свой уход из кипрского клуба. Сейчас он находится в Грузии и ждет предложений о продолжении карьеры.

Ранее сообщалось, что грузинским хавбеком интересуются батумское и тбилисское "Динамо", а также "Ротор" и "Сочи".

27-летний Ананидзе выступал за "Анортосис" с января 2020 года, сыграл 6 матчей, результативными действиями не отличался.

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