Ананидзе покинул "Анортосис"
Бывший полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе больше не является игроком "Анортосиса".
В интервью Sport24 футболист подтвердил свой уход из кипрского клуба. Сейчас он находится в Грузии и ждет предложений о продолжении карьеры.
Ранее сообщалось, что грузинским хавбеком интересуются батумское и тбилисское "Динамо", а также "Ротор" и "Сочи".
27-летний Ананидзе выступал за "Анортосис" с января 2020 года, сыграл 6 матчей, результативными действиями не отличался.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Омония Никосия
|22
|43
|2
|Анортосис
|22
|43
|3
|АПОЭЛ
|22
|39
|4
|Аполлон
|22
|38
|5
|АЕК
|22
|35
|6
|АЕЛ
|22
|31
|7
|Paphos
|22
|30
|8
|Неа Саламис
|22
|25
|9
|Олимпиакос Никосия ФК
|22
|24
|10
|Эносис
|22
|22
|11
|Этникос Ахнас
|22
|20
|12
|Докса
|22
|11