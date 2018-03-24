Ананидзе получил тяжёлую травму колена

Полузащитник "Спартака" и сборной Грузии Жано Ананидзе травмировался в начале товарищеского матча против Литвы.

25-летний футболист получил серьёзное повреждение правого колена и покинул поле на носилках. Сроки восстановления хавбека станут известны после прохождения медобследования.

Стоит отметить, что Ананидзе из-за проблем со здоровьем пропустил большую часть текущего сезона - он сыграл только 8 матчей во всех турнирах. | http://soccernews.ru