Ананидзе посоветовал "Спартаку" замену вместо Кокорина

Бывший полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе в шутку предложил московскому клубу подписать бойца Хабиба Нурмагомедова вместо нападающего Александра Кокорина, который перешел в "Фиорентину".

"Хабиб очень круто играет, забил много голов. Сказал Джикии: "У вас нападающего не хватает, Кокора ушел. Подписывайте Хабиба в "Спартак". В общем, познакомились, поиграли в футбол. Хабиб - отличный парень", - приводит слова Ананидзе "Чемпионат".

29-летний Кокорин выступал за "Спартак" с лета 2020 года, провел за клуб 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. "Фиорентина" заплатила за форварда 4,5 миллиона евро.

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