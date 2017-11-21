Ананидзе приступил к тренировкам в тренажёрном зале

Полузащитнику московского "Спартака" Джано Ананидзе сняли гипс после перенесённой операции в связи с травмой сухожилия левого голеностопного сустава.

Как сообщает официальный сайт "красно-белых", 25-летний грузин вернулся в расположение клуба и приступил к тренировкам в тренажёрном зале.

Отмечается, что сегодня Ананидзе поддержит "Спартак" на стадионе в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Марибора".

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