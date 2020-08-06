Ананидзе прокомментировал свой переход в "Ротор"

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Ананидзе прокомментировал свой переход в "Ротор"

Новичок "Ротора" Джано Ананидзе рассказал, почему он выбрал именно волгоградский клуб.

"Я был в Грузии. По телефону узнал, что интересуется "Ротор". Решение принял не сразу: думал, размышлял. У меня были ещё другие варианты продолжения карьеры - из Грузии и Турции. Но только "Ротор" сделал официальное предложение, всё шло хорошо в переговорах и я решил вернуться в Россию.

Мне этот чемпионат знаком, в России я вырос как футболист: с 15 лет играю здесь, 11 лет провёл в "Спартаке". Сейчас для меня всё начинается с нуля: я никому не принадлежу, не в аренде. Думаю, травмы позади. Я хочу играть, набрать форму и выйти на прежний уровень. Я очень рад оказаться в клубе!

Как сейчас оцениваю свою форму? Могу оценить на 30% от оптимальной. Когда я был дома, сам тренировался, но это всё равно не те тренировки, что с командой и тренером. Мне нужно две недели, максимум три, чтобы прийти к оптимальным кондициям. Надеюсь, что мне в этом помогут", - сказал 27-летний хавбек.

Ананидзе достался "Ротору" бесплатно, поскольку являлся свободным агентом. Предположительно, он заключил годичный контракт с зарплатой 12 миллионов рублей.

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