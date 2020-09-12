Ананидзе прокомментировал свой уход из "Ротора"

Теги ротор волгоградджано ананидзе

Ананидзе прокомментировал свой уход из "Ротора"

Бывший хавбек "Ротора" Джано Ананидзе сделал заявление о своём уходе из волгоградского клуба.

"Когда я приехал из Кипра в Грузию, у меня уже были проблемы с коленом. Начался карантин, связанный с пандемией, и у меня не оказалось возможности, чтобы заняться своей реабилитацией. Я застрял в Тбилиси и не мог полноценно тренироваться. Поступило несколько предложений от грузинских и кипрских клубов, но без конкретики. В это же время мне позвонил агент и рассказал про вариант с "Ротором". Я сразу сообщил о своей проблеме и сказал, что попробую. Я очень хочу играть в футбол! Сборная Грузии осенью должна была начать своё выступление в Лиге Наций и я верил, что смогу набрать форму к сентябрю и быть полезным на поле и "Ротору" и национальной команде...

У меня было одно условие, что если я буду готов на все 100%, то я пробую, если нет, то от клуба мне ничего не нужно и я разрываю контракт. Дело не в деньгах. Мне знакома РПЛ. Здесь происходило моё становление как футболиста и я очень хотел вернуться. В августе у команды был довольно плотный график и я, посоветовавшись с тренерским штабом и руководством, отправился в Москву, чтобы заниматься индивидуально с личным тренером, с которым я работал, когда ещё играл за "Спартак", потому что в Волгограде таких условий мне бы никто не создал.

Мне пошли навстречу. Мы условились, что к концу августа, если всё будет хорошо, то я приеду и начну тренироваться в общей группе.Я сделал УЗИ и МРТ и понял, что всё не так хорошо, как хотелось бы... Колено до сих пор меня беспокоит и возможно мне предстоит операция. Я принял решение расторгнуть контракт. Я благодарен руководству и тренерскому штабу за шанс, который мне предоставили, но к сожалению, я не смог помочь команде. Скажу, что такую мощную поддержку, как у "Ротора" я видел только у 4-5 клубов в стране. Это невероятно! Очень хотелось поиграть при таких трибунах, но не сложилось... Ещё раз спасибо всем. Надеюсь, что ещё увидимся!" - сказал Джано.

Грузинский хавбек присоединился к волгоградской команде 6 августа, но из-за травмы так и не дебютировал за неё. СМИ писали, что в "Роторе" он зарабатывал 1,7 миллиона рублей в месяц.

Не пропустите: "Ротор" арендовал бразильского нападающего. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

КОНМЕБОЛ отменил дисквалификацию Месси за сборную Аргентины

КОНМЕБОЛ отменил дисквалификацию Месси за сборную Аргентины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов