Ананидзе прокомментировал свой уход из "Ротора"

Бывший хавбек "Ротора" Джано Ананидзе сделал заявление о своём уходе из волгоградского клуба.

"Когда я приехал из Кипра в Грузию, у меня уже были проблемы с коленом. Начался карантин, связанный с пандемией, и у меня не оказалось возможности, чтобы заняться своей реабилитацией. Я застрял в Тбилиси и не мог полноценно тренироваться. Поступило несколько предложений от грузинских и кипрских клубов, но без конкретики. В это же время мне позвонил агент и рассказал про вариант с "Ротором". Я сразу сообщил о своей проблеме и сказал, что попробую. Я очень хочу играть в футбол! Сборная Грузии осенью должна была начать своё выступление в Лиге Наций и я верил, что смогу набрать форму к сентябрю и быть полезным на поле и "Ротору" и национальной команде...

У меня было одно условие, что если я буду готов на все 100%, то я пробую, если нет, то от клуба мне ничего не нужно и я разрываю контракт. Дело не в деньгах. Мне знакома РПЛ. Здесь происходило моё становление как футболиста и я очень хотел вернуться. В августе у команды был довольно плотный график и я, посоветовавшись с тренерским штабом и руководством, отправился в Москву, чтобы заниматься индивидуально с личным тренером, с которым я работал, когда ещё играл за "Спартак", потому что в Волгограде таких условий мне бы никто не создал.

Мне пошли навстречу. Мы условились, что к концу августа, если всё будет хорошо, то я приеду и начну тренироваться в общей группе.Я сделал УЗИ и МРТ и понял, что всё не так хорошо, как хотелось бы... Колено до сих пор меня беспокоит и возможно мне предстоит операция. Я принял решение расторгнуть контракт. Я благодарен руководству и тренерскому штабу за шанс, который мне предоставили, но к сожалению, я не смог помочь команде. Скажу, что такую мощную поддержку, как у "Ротора" я видел только у 4-5 клубов в стране. Это невероятно! Очень хотелось поиграть при таких трибунах, но не сложилось... Ещё раз спасибо всем. Надеюсь, что ещё увидимся!" - сказал Джано.

Грузинский хавбек присоединился к волгоградской команде 6 августа, но из-за травмы так и не дебютировал за неё. СМИ писали, что в "Роторе" он зарабатывал 1,7 миллиона рублей в месяц.

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