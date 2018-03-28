Ананидзе прооперируют в Риме

Хавбек "Спартака" Джано Ананидзе побывал в Риме, где прошел медицинское обследование в клинике "Вилла Стюарт".

Как сообщает источник, врачи подтвердили его диагноз - повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. В среду футболисту будет проведена операция.

Ананидзе травмировался в товарищеском матче против Литвы (4:0) 24 марта.

В нынешнем сезоне за "Спартак" хавбек провел восемь матчей и отдал одну результативную передачу.

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