Ананидзе прооперируют в Риме

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Ананидзе прооперируют в РимеХавбек "Спартака"  Джано Ананидзе побывал в Риме, где прошел медицинское обследование в клинике "Вилла Стюарт".

Как сообщает источник, врачи подтвердили его диагноз - повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. В среду футболисту будет проведена операция.

Ананидзе травмировался в товарищеском матче против Литвы (4:0) 24 марта. 

В нынешнем сезоне за "Спартак" хавбек провел восемь матчей и отдал одну результативную передачу.

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