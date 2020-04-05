Ананидзе радикально сменил имидж и предложил Джикиии последовать его примеру
Грузинский полузащитник "Анортосиса" Джано Ананидзе постригся налысо, запустив новый челлендж.
Футболист опубликовал фотографию в сториз своего Instagram-аккаунта и предложил последовать его примеру защитнику "Спартака" Георгия Джикию.
Напомним, что Ананидзе выступал за "Спартак" с 2009 по 2019 год. В нынешнем сезоне 27-летний грузин провел за кипрский клуб шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Не пропустите: Голкипер "Спартака" Ребров нашел плюсы в самоизоляции. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
В УЕФА отрицают слова Чеферина о крайних сроках проведения финалов еврокубков
-
Жиго выставил на аукцион футболку ради больного ребенка
-
"Тоттенхэм" назвал "Ювентусу" стоимость Кейна
-
1
Виллиан сообщил об уходе из "Челси"
-
Ибрагимович ответил на вызов Погба, записав видео трюков с мячом
-
1
Смолов самовольно покинул Испанию и отправился в Россию
-
ПСЖ близок к покупке лидера обороны "Наполи"
-
Сотрудники "Манчестер Сити" не пойдут в отпуск на время карантина
-
Ананидзе радикально сменил имидж и предложил Джикиии последовать его примеру
-
Три футболиста "Фиорентины" полностью вылечились от коронавируса
-
Бывший тренер Роналду считает, что отдых пойдет игроку на пользу
-
Игроки "Динамо" согласились на понижение зарплаты
-
"Милан" интересуется форвардом "Наполи" Миликом
-
Карпин впервые показал новорожденную дочь
-
Игроки клуба АПЛ отказались идти на сокращение зарплат из-за пандемии коронавируса
-
Форвард "Дженоа" Пинамонти может перейти в "Наполи" следующим летом
-
Де Лигт может продолжить карьеру в "Реале"
-
1
Лаутаро Мартинес хочет продолжить карьеру в "Барселоне"
-
Комличенко рассказал, почему решил перейти в "Динамо"
-
Видаль не будет урезать зарплаты игрокам в чилийском клубе, которым владеет
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20