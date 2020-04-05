Ананидзе радикально сменил имидж и предложил Джикиии последовать его примеру

Грузинский полузащитник "Анортосиса" Джано Ананидзе постригся налысо, запустив новый челлендж.

Футболист опубликовал фотографию в сториз своего Instagram-аккаунта и предложил последовать его примеру защитнику "Спартака" Георгия Джикию.

Напомним, что Ананидзе выступал за "Спартак" с 2009 по 2019 год. В нынешнем сезоне 27-летний грузин провел за кипрский клуб шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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