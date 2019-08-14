Ананидзе раскритиковал молодых игроков "Спартака"

Теги спартак москваджано ананидзе

Ананидзе раскритиковал молодых игроков "Спартака"

Грузинский полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе подверг критике молодых игроков московского клуба.

"Сейчас есть талантливые ребята, но без огня в глазах не закрепятся. «Спартак» должен быть для них всем. Зелимхана Бакаева это не касается. Я скорее про Игнатова, Умярова, Глушенкова — вот их это касается и других ребят, которые играют за "Спартак-2", а с нами тренируются", – приводит слова Ананидзе официальный сайт клуба.

26-летний Ананидзе является воспитанником "Спартака". Всего за московский клуб он провел 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 17 результативных передач. В составе "красно-белых" он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Не пропустите: Стали известны детали трансфера Шюррле в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ назвал игроков "Реала", которых он хочет получить за Неймара

ПСЖ назвал игроков "Реала", которых он хочет получить за Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 5 13
2 Ростов Ростов 5 11
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5 10
4 Краснодар Краснодар 5 10
5 Арсенал Тула Арсенал Тула 5 10
6 Локомотив Москва Локомотив Москва 5 10
7 Спартак Москва Спартак Москва 5 8
8 Рубин Рубин 5 7
9 Урал Урал 5 7
10 Ахмат Ахмат 5 6
11 Динамо Москва Динамо Москва 5 5
12 Тамбов Тамбов 5 4
13 Уфа Уфа 5 4
14 Крылья Советов Крылья Советов 5 3
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 5 2
16 Оренбург Оренбург 5 1
Полная таблица

топ-5 тегов