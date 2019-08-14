Ананидзе раскритиковал молодых игроков "Спартака"

Грузинский полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе подверг критике молодых игроков московского клуба.

"Сейчас есть талантливые ребята, но без огня в глазах не закрепятся. «Спартак» должен быть для них всем. Зелимхана Бакаева это не касается. Я скорее про Игнатова, Умярова, Глушенкова — вот их это касается и других ребят, которые играют за "Спартак-2", а с нами тренируются", – приводит слова Ананидзе официальный сайт клуба.

26-летний Ананидзе является воспитанником "Спартака". Всего за московский клуб он провел 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 17 результативных передач. В составе "красно-белых" он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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