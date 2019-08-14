Ананидзе раскритиковал молодых игроков "Спартака"
Грузинский полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе подверг критике молодых игроков московского клуба.
"Сейчас есть талантливые ребята, но без огня в глазах не закрепятся. «Спартак» должен быть для них всем. Зелимхана Бакаева это не касается. Я скорее про Игнатова, Умярова, Глушенкова — вот их это касается и других ребят, которые играют за "Спартак-2", а с нами тренируются", – приводит слова Ананидзе официальный сайт клуба.
26-летний Ананидзе является воспитанником "Спартака". Всего за московский клуб он провел 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 17 результативных передач. В составе "красно-белых" он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
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|Команда
|М
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|1
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|5
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|Ростов
|5
|11
|3
|ЦСКА Москва
|5
|10
|4
|Краснодар
|5
|10
|5
|Арсенал Тула
|5
|10
|6
|Локомотив Москва
|5
|10
|7
|Спартак Москва
|5
|8
|8
|Рубин
|5
|7
|9
|Урал
|5
|7
|10
|Ахмат
|5
|6
|11
|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Тамбов
|5
|4
|13
|Уфа
|5
|4
|14
|Крылья Советов
|5
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|5
|2
|16
|Оренбург
|5
|1