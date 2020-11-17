Ананидзе рассказал, что не поддерживает общение с Глушаковым

Экс-хавбек "Спартака" Джано Ананидзе рассказал, общается ли он с экс-капитаном "красно-белых" Денисом Глушаковым.

"С Глушаковым не общаюсь, а зачем? Мы общались только в команде. Да и то - у нас никогда не было близких отношений. Да, знаю, что он вернулся в Москву, играет в "Химках". Удачи ему, без травм.

Вот я вчера показывал другу инцидент, который случился в матче "Тоттенхэма" - там Льорис и Сон чуть не подрались после первого тайма. Да, тот эпизод с Мельгарехо был некрасивый. Но мы потом зашли в раздевалку и пожали руки", - цитирует Ананидзе Sport24.

Напомним, Глушаков покинул "Спартак" летом 2019 года.

Не пропустите: Ананидзе назвал Мурата Якина самым слабым тренером "Спартака"| http://soccernews.ru