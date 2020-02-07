Ананидзе рассказал, когда решил покинуть "Спартак"

Бывший полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе высказался о своём уходе из московского клуба.

"Ещё при Кононове понял, что история близка к завершению. Когда он пришёл в "Спартак", мы поговорили. Он сказал мне, что я буду играть. Когда тренер такое говорит, ты ждёшь. Я продолжал тренироваться, верил, что вот-вот меня начнут ставить. Но время шло, а он по-прежнему не выпускал меня. При этом я был в форме, у меня ничего не болело. Тогда я начал понимать: надо что-то делать.

Уходить из клуба, в котором провёл полжизни, нелегко. "Спартак" дал мне всё. Я прилетел сюда 15-летним парнишкой. Сейчас многие спрашивают: "Почему не уходил раньше?". А я не уходил потому, что до Кононова в "Спартаке" был Каррера, и это был лучший "Спартак", за который я играл. Мы стали чемпионами, я попадал в основу и конкурировал. Ни разу не было такого, чтобы я пять матчей подряд не выходил на поле. И даже три матча подряд. Но при Кононове я понял, что это уже не тот "Спартак". И что мне тут делать, если на меня не рассчитывают? Я решил, что надо уходить. Но для этого надо было дождаться предложений.

Тедеско? Когда он пришёл, то поставил меня в опорную зону. Я всю жизнь играл "десятку" или левого хавбека, а меня резко ставят опорником. Проблем нет, могу и тут. Но тогда мне нужна рядом "собака" - как Канкава в сборной. Игрок, который бы выгрызал мячи в центре поля, а у меня была возможность начинать атаки. К сожалению, в нынешнем "Спартаке" такого футболиста не было. Я вышел пару раз на эту позицию и понял, что мне тяжело. Когда первая половина чемпионата подошла к концу, я сам пришёл к Томасу Цорну и сказал: "Я найду варианты, отпустите, пожалуйста. Не мучайте ни меня, ни себя. Мне уже 27, сидеть на лавке не хочется. Надо решать, что дальше", - сказал грузинский хавбек.

Напомним, что 21 января "Спартак" объявил о расторжении контракта с Ананидзе, а на следующий день футболист заключил соглашение с кипрским "Анортосисом".

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